Rocco Commisso carica la Fiorentina alla vigilia dell'anticipo di campionato col Lecce. Il patron viola ha dichiarato a un evento organizzato dalla 'Glorie viola' a Coverciano: "Mi hanno detto che dovevo parlare alla squadra e l'ho fatto dopo l'allenamento di oggi. Sono sempre con i giocatori, spero e credo che siano carichi. Abbiamo alcuni infortuni, vediamo di vincere tutti insieme come una grande famiglia".



"Scudetto viola? Datemi un po' di tempo, sto imparando. La squadra si è formata in ritardo, speriamo per quest'anno di andare bene ma sono contento di tutto. Quel che verrà, verrà. Prima vittoria per me domani al 'Franchi'? Speriamo. La grinta ci deve essere sempre, i giocatori lo sanno. Si può anche perdere, ma bisogna lottare".