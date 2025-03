Getty Images

Fiorentina, Commisso: "Ho sempre difeso Palladino. Kean? In pochi umani come lui"

31 minuti fa



Non tornava a Firenze da settembre, e alla prima al Franchi dal suo ritorno si è goduto uno spettacolo niente male con la Fiorentina che si è imposta per 1 a 0 contro Gasperini. A Rocco Commisso non è andata meglio alla finale del Torneo di Viareggio, a cui ha voluto presenziare ma che ha visto i baby viola perdere la finale contro il Genoa. Il patron viola, però, ha voluto rilasciare alcune brevi dichiarazioni a margine dell'evento ai microfoni di Violanews:



COLLOQUIO - "​Quattro partite fa ho voluto parlare con i ragazzi dall'America e hanno vinto. Sono molto contento di questo. Palladino l'ho difeso e sempre lo difenderò (ride, ndr). Kean? Ci sono pochi umani come lui, ha fatto una grandissima partita. Ma che gol ha fatto eh... Abbiamo 2/3 ragazzi che si sono riabilitati (Gosens e Colpani). Ora siamo forti come eravamo. Vediamo come andrà con il Milan. Credere alla Champions? Vogliamo fare meglio dell'anno passato"