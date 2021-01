Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai social viola:



“Voglio stare vicino ai ragazzi. Da quando sono arrivato abbiamo perso due partite in una settimana, una all’ultimo e una per 6-0. I ragazzi sanno che ci vuole un segnale di ripresa, ho parlato con loro uno a uno, ci vuole una rivincita. E’ stata una bruttissima partita, che non ha reso onore alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Come si riparte? Io parlo della mia esperienza: 50 anni fa ho fatto la mia ultima partita, abbiamo perso 6-1, ho segnato ma non ho avuto opportunità di rifarmi. Adesso questi ragazzi ce l’hanno, la cattiveria che avevo visto con la Juventus non l’ho vista col Napoli, è quella che voglio dai giocatori. Ogni squadra, in Italia, è difficile da affrontare, visto la Roma contro lo Spezia? L’importante è essere consci che non si può andare sempre male. Per l’orgoglio dei tifosi e di loro stessi, i giocatori devono fare la loro partita col Crotone. Se fossi stato in campo a Napoli, un cartellino giallo io me lo sarei preso. Ma forse anche un rosso…”