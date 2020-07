Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in collegamento telefonico durante una serata dedicata a Joe Barone, dg viola, organizzata a Campi Bisenzio. Il patron ha commentato il rinnovo di Beppe Iachini: "Credo che abbiamo fatto bene, quando uno dà tutto, lavora forte e porta risultati non c'è motivo di mandarlo via: Iachini merita tutta la nostra fiducia, l'abbiamo riconfermato per portarci avanti verso l'anno prossimo".



PROGRAMMI - "Quello che si può fare lo si fa, ricordiamoci che senza stadio non aumentano i ricavi e senza questo è difficile fare delle grandi squadre".



SUL NUOVO STADIO - "Ringrazio il sindaco Fossi e la famiglia Casini per la disponibilità, in Italia però è sempre più difficile costruire ogni giorno che passa, sempre più difficile andare fast, fast, fast".