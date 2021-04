L'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza scrupolosamente le dichiarazioni di ieri di Rocco Commisso in contrasto al tentativo fallito di far nascere la Superlega europea. Nell'avventurarsi dentro i temi toccati dal presidente viola, si arriva fino alla questione Lega Serie A e il quotidiano si lancia in un consiglio diretto: le idee come salary cap e meno potere ai procuratori sono giuste, ma la scelta degli alleati è fondamentale. Commisso potrebbe imparare dalla lezione, definita pessima, appena ricevuta da Andrea Agnelli e compagnia.