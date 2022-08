Come preannunciato nei giorni scorsi questa settimana, che coincide anche con l’inizio della nuova stagione, la Fiorentina presenterà a Nikola Milenkovic il rinnovo del contratto che dovrebbe ufficializzare la sua permanenza Firenze. Ancora non è detta l'ultima parola, ma le offerte per il serbo scarseggiano e rimanere in viola adesso diventa l'opzione migliore per tutti: per farlo il centrale sarebbe pronto a firmare un rinnovo molto lungo. Con 3 milioni circa l’anno diventerebbe il vero e proprio leader dello spogliatoio.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport oltre al lavoro di disturbo fatto da Vincenzo Italiano, che in questo primo mese e mezzo di preparazione gli ha fatto capire quanto lui sia fondamentale per questa squadra e per il tecnico stesso. Un altro catalizzatore per arrivare alla firma sarà sicuramente l’arrivo in città di Rocco Commisso: tra sabato e domenica, in vista della prima di campionato contro la Cremonese, il patron viola tornerà a Firenze e avrà sicuramente anche l’opportunità per incontrare Milenkovic e mettere nero su bianco il prolungamento tra le parti.