Rocco Commisso è in Italia, ma nonostante le molte questioni pericolanti sul mercato non raggiungerà Firenze. Il patron della Fiorentina trascorrerà qualche giorno a Marina di Gioiosa Ionica, sua terra natia. A Radio Bruno ha detto brevemente: "​Da quando sono tornato in Italia sono più volte stato a Firenze che qui in Calabria. Infatti la gente del mio paese è un po' arrabbiata, spero che i fiorentini non se la prendano".