Rocco Commisso, neo patron della Fiorentina, in partenza per gli Stati uniti ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: ". Tra poco saprete. Sono state bellissime giornate. Io ci metto tutto, non solo i soldi, anche il cuore.Abbiamo confermato due avvocati e ci saranno altre conferme, non sono venuto per licenziare ma per aiutare e crescere. Quando torno a Firenze? Può darsi tra due settimane, poi inizierà la tournée negli USA che è importante per il brand e per me, visto che finiremo a New York. Questo è l'annuncio della sorpresa che vi avevo promesso.. O restavano con la vecchia proprietà o rischiavamo di metterci tre mesi. Ci abbiamo messo solo due settimane, serve pazienza".