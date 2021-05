La Fiorentina insiste per Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere della Sera, Rocco Commisso dopo aver incassato il 'no' di De Zerbi, ha bussato alla porta del tecnico calabrese, mettendo sul piatto un accordo di due anni con opzione per il terzo. Ringhio prima di accettare intende comprendere i punti più importanti del progetto viola. L'alternativa per i toscani resta Ivan Juric del Verona.