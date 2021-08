Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato alla TGR Rai Toscana della trattativa per il rinnovo di contratto del gioiello Vlahovic: :



"​Perché ognuno che viene da me mi fa la domanda su Vlahovic? Vogliono sapere se prenderlo al fantacalcio... Io non l'ho mai messo in vendita, ancora l'offerta giusta non è arrivata, e anche se arriverà io non credo che lui se ne andrà. Anzi, abbiamo in programma di fargli un contratto, il più ricco nella storia della Fiorentina, sono contento per lui perché sono cifre davvero importanti. Se poi il prossimo anno vorrà andarsene, ne parleremo: deve capire che se è arrivato così in alto, lo deve alla sua squadra. Ci sono squadre interessate a lui, ma non ho fissato prezzi. Voglio che resti ancora un anno".