Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato al sito ufficiale viola: "Questo se non sbaglio è il mio quinto viaggio in quattro mesi per venire qui. Vediamo se porto un po' di fortuna; manco dalla partita contro la Juventus, dopo la quale la Fiorentina ha fatto dodici punti in sei sfide".



Com'è vedere la partita a distanza?

"Mia moglie è sempre con me, ci emozioniamo molto".



Ieri è stato il suo anniversario di matrimonio...

"Sì, e ho fatto anche gli auguri a Chiesa per il suo compleanno. Ha già ventidue anni, quanto deve crescere? (ride, ndr)".



Domani contro la Lazio sarà in tribuna?

"Sì, speriamo che la squadra faccia bene perché voglio tornare! Prima però andrò a Cesena a vedere le donne. Sarà una domenica impegnativa".



Anche in USA ha seguito le squadre femminile?

"Lo sanno che ci tengo. Sono contento che abbiamo già iniziato a costruire il centro sportivo".



Com'è andato l'incontro di ieri con Nardella?

"Benissimo, vogliamo fare entrambi una cosa buona per Firenze. Ma devono essere rispettate le condizioni: in quarantasette mesi voglio che la nostra squadra faccia il primo incontro nel nuovo stadio. E' il mio obiettivo, vediamo se ce la facciamo".



La Fiorentina è più internazionale?

"Il profilo Twitter inglese è nato grazie al vostro lavoro. Certe cose vanno fatte "fast, fast, fast", altre invece piano e con attenzione. Io ho molto entusiasmo, l'accoglienza che ho avuto dai tifosi è stata eccezionale. Credo di essere l'unico presidente straniero che torna molto spesso in Italia".



Anche quando non c'è, il pubblico del Franchi le riserva dei cori.

"Ringrazio tutti, mio figlio è ormai permanentemente qui, e pure con Joe Barone. Andiamo avanti così".