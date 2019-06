Il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana dopo l’incontro andato in scena ieri a New York con Vincenzo Montella: “Sono convinto che Montella farà benissimo alla Fiorentina. In passato è già stato sulla panchina viola, raggiungendo successi importanti. L’esperienza degli ultimi mesi sarà fondamentale per i successi di domani. Batistuta in società? Non lo so ancora, non posso fare promesse che non sono in grado di mantenere, forse sì, forse no. Io Magnifico Messere? Sarà presente per la finale del 24 giugno, sono onorato per l’invito del sindaco. Messaggio per i tifosi viola? Speriamo di poter dare felicità a tutti i tifosi della Fiorentina, giorno dopo giorno”.