L’edizione fiorentina di quest’oggi del Corriere dello Sport è tonata ad analizzare l’attuale situazione di Nicolas Gonzalez e le reali possibilità che il giocatore possa lasciare Firenze e la Fiorentina. Il quotidiano titola a tutta pagina “Grazie Rocco”, un ringraziamento al presidente gigliato per aver rifiutato l’ennesima importante offerta per l’esterno classe ’98. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, nonostante le parole di Joe Barone prima della trasferta di Roma chiudessero ad ogni possibilità di trattativa per Gonzaez ed Amrabat, il Leicester dopo essersi visto rifiutare la prima offerta da 34 milioni nelle ultime ore ne avrebbe presentata un’altra.



Tra martedi e Mercoledi il club inglese, che certo non ha problemi economici, ha presentato un’altra super offerta ai viola: 36 milioni di euro cash per assicurarsi le prestazioni dell’argentino sin da subito. La risposta della dirigenza gigliata è stata esemplare: rimandata al mittente qualsiasi tipo di cifra, i viola non vogliono cedere il proprio gioiello. E la giornata di ieri ha invece riaffermato senza mezzi termini la decisione di Commisso di trattenerli entrambi, rinunciando quindi almeno a 60 milioni, una vera e propria tentazione.