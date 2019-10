Poche parole, ma molto significative per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che dopo aver incontrato il sindaco della città, Dario Nardella, ha parlato del nuovo stadio dell squadra viola.

"Il sindaco mi ha fatto una bella sorpresa, visto che oggi è l'anniversario con mia moglie, 44 anni di matrimonio. Lavoro? Stiamo andando avanti, all'inizio avevamo in mente di usare la zona di Campo di Marte, ora abbiamo deciso per la Mercafir. Si lavora, vogliamo che la Fiorentina giochi nel nuovo stadio a settembre del 2023. Il comune sta lavorando secondo i miei piani, ovvero che sia tutto fatto in maniera veloce, che i tempi burocratici siano rapidi e che io possa controllare tutto."