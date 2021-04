La Repubblica scrive che tra i progetti di Rocco Commisso al suo ritorno a Firenze c'è anche quello di portare avanti al questione stadio. Se per la ristrutturazione del Franchi il presidente viola intende avere certezze su costi e tempi dal sindaco Dario Nardella, sul fronte Campi Bisenzio resta l'opzione sui terreni che intende approfondire cercando di capire se ci sarà un sostegno anche da parte degli enti pubblici. Tra cui il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, che deve adempiere alla co-pianificazione dell'area e col quale - si legge - il numero uno della Mediacom ha avuto un contatto diplomatico negli ultimi giorni cui seguirà probabilmente un incontro per tornare a discutere dell'eventualità in questione.