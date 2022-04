Continuano a mantenersi ottimali i rapporti tra la Fiorentina e la Fifa, l’’incontro avvenuto ieri sera i un ristorante di Manhattan conferma percepito finora. Nella serata di ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha cenato con il presidente della Fifa Gianni Infantino: l’ennesima occasione per Commisso di illustrare le proprie idee per un calcio più trasparente ad una delle massime autorità mondiali.



Allo stesso tempo Infantino, che il mese scorso era stato anche a Firenze per vedere da vicino i lavori di costruzione dei Viola Park, ha voluto fare i suoi più grandi compimenti per quanto fatto finora dal magnate americano: negli ultimi anni il numero uno viola tra gli investimenti per le infrastrutture e per i giocatori ha sborsato quasi 500 milioni di euro.