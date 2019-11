Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “Dopo la gara con il Sassuolo, la squadra mi ha regalato la maglia di Milenkovic, che ha segnato il gol vittoria. Meno male che abbiamo vinto, avevo paura di portare male".



SUGLI OBIETTIVI - "Voglio darvi un nuovo concetto, che è il mio obbiettivo, ovvero due più due. Due anni per il centro sportivo e due anni per lo stadio. Oggi sono andato a Bagno a Ripoli, dove ci sarà il centro sportivo, non sarà solo il più grande d’Italia, ma anche il più bello. Entro il 30 di novembre vedrete il progetto che presenteremo al comune di Bagno a Ripoli. Qualcuno ha scritto che costerà 10-15 milioni, ma non so dove scoprite queste cose, perché in totale sarà un investimento da 50 milioni. Vogliamo aumentare i ricavi per portare la Fiorentina a lottare per i vertici".



SU BARONE - "Barone negli ultimi anni mi sta aiutando molto, soprattutto con la Fiorentina. Voglio dare a lui il giusto riconoscimento, infatti da oggi sarà il Direttore Generale della Fiorentina, ed è nel consiglio di amministrazione come mio figlio."



SUL FRANCHI - "All’inizio ho lavorato per rimanere qui, però non mi hanno dato possibilità di muovermi. La Sovrintendenza mi ha detto che non si possono toccare le curve, e non voglio spendere per un progetto non soddisfacente."



SUL NUOVO STADIO - "Non posso aspettare mesi per sapere il prezzo dell’area Mercafir, visto che poi potrebbe non essere al prezzo giusto. Ho già detto a Nardella che nel settembre 2023 la Fiorentina deve giocare nel nuovo stadio. Sto mettendo veramente tanti soldi nella Fiorentina, direi sui 500 milioni, tra tutto, e vorrei che la città mi aiutasse, visti tutti gli investimenti che sto facendo nella città. Vi assicuro che costerà più di quello della Juventus."



SUL PREZZO - "Il prezzo del terreno per il nuovo stadio deve essere consono. Ho speso 400 mila euro a ettaro per un terreno vergine a Bagno a Ripoli, fate voi il conto di quanto devo spendere alla Mercafir, visto che sono 15 ettari."



SUGLI INVESTIMENTI A GENNAIO - "Ancora non ci siamo seduti per parlare di mercato, ma c’è intenzione di fare qualcosa di buono."



SU CHIESA - "Stiamo parlando, vedremo se riusciremo a dare qualche bel annuncio a breve. Ancora non c’è nessun accordo, ma stiamo lavorando."



SUL PROGETTO ITALIANO - "Ho piacere se i ragazzi che giocano nella Fiorentina rappresentano anche la Nazionale, per quello voglio puntare sui ragazzi italiani e del territorio. Il centro sportivo ci aiuterà molto in questo."



SULLA SERIE A - "Ci sono tante squadre di livello mondiale, a differenza di campionati come Germania o Francia, e anche la Fiorentina prestò sarà una squadra mondiale."



SU MONTELLA - "La gente critica, ma io l'ho confermato e stiamo facendo un bel cammino. Per me sta facendo un buonissimo lavoro e sono felice di averlo confermato. Non ho mai chiesto la Champions, ma non voglio fallire come anno scorso."



SUI TROFEI - "Diciamo che voglio vincere qualcosa, qualche trofeo, prima di 4 anni."