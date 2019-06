Rocco Commisso, l'imprenditore italo-americano nuovo proprietario della Fiorentina, ha trascorso la prima giornata a Firenze, visitando il sindaco Nardella. Durante i suoi spostamenti in città, Commisso è stato fermato da numerosi tifosi viola che gli hanno chiesto di posare per una foto, memori della sua antica fede juventina. FirenzeViola.it ha pubblicato la foto dell'imprenditore che posa con la sciarpa viola e la scritta: "Juve merda". Fioren



LE PAROLE DI COMMISSO SULLA JUVE - Ecco le parole di Commisso in mattinata sulla Juve: "E' vero, sono cresciuto con Sivori, Charles, Boniperti, Nicolè, Stacchini e Zoff, ma è vero anche che oggi sono fiorentino. Il campionato italiano non va bene quando una squadra vince tutto".