Gaetano Castrovilli è sicuramente un astro nascente del calcio italiano, tanto che diverse società lo stanno già cercando. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe pronta ad investire una cifra superiore ai 40 milioni di euro, con Conte che avrebbe già dato il suo ok a Marotta e Ausilio per procedere. Commisso, però, non è intenzionato a cedere il talento pugliese, e anzi sembrerebbe pronto ad estendere ancora di una stagione il contratto di Castrovilli.