Fiorentina, Commisso pronto a tornare in Italia per Barone? Cosa filtra dal San Raffaele di Milano

La notizia del grave malore che ha colpito il dg della Fiorentina Joe Barone ha tremendamente scosso il mondo del calcio. Colpito da un infarto mentre si trovava in ritiro insieme alla squadra prima della partita con l'Atalanta, il dirigente è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Raffaele di Milano e prontamente operato presso il reparto di cardiochirurgia. Nella serata è stato diramato anche un comunicato sule sue condizioni di salute che sono state definite critiche ma stabili. Ieri, da Firenze, si è precipitata la moglie Camilla per fargli visita e in mattinata lo hanno raggiunto i quattro figli direttamente dagli Stati Uniti. Alcune indiscrezioni hanno fatto trapelare come nelle prossime ore possa palesarsi presso la struttura ospedaliera anche il patron viola Rocco Commisso.



COSA FILTRA - Il presidente della Fiorentina è rientrato negli States nel corso del mese di novembre e da allora non ha mai fatto rientro in Italia. Tuttavia, secondo le ultime notizie, Commisso non è atteso nelle prossime ore presso il capoluogo lombardo. Tutto rimandato, ad ora, per quanto riguarda il suo rientro in Italia.