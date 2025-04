Fiorentina, Commisso prova a convincere Kean: "Ti ho scelto dopo 0 goal". Ma c'è l'ombra Bayern

Getty Images

L'incontro frac'è stato in queste ore. Il patron della Fiorentina aveva dichiarato giorni fa che avrebbe parlato con l'attaccante astigiano per provare a convincerlo a rimanere alla Fiorentina dopo una stagione stellare dal punto di vista delle marcature. Tuttavia, si sarebbe trattato di un dialogo ancora interlocutorio in cui non sono ancora state messe sul tavolo offerte pe ril rinnovo di contratto del ragazzo, nel quale è presente una clausola rescissoria da circa. Ma nonostante questo l'incontro sembra essere stato positivo.

- A renderlo noto è il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina che diffonde anche alcuni virgolettati di Commisso nel suo faccia a faccia col ragazzo: "Ti abbiamo scelto dopo che avevi segnato zero gol. Qui avrai sempre la fiducia di tutti. nsieme possiamo crescere perché noi siamo ambiziosi". Kean, dal canto suo, ha ascoltato il presidente e ha ribadito un concetto: a Firenze sta bene ma in questo momento vuole pensare solo al campo in un finale di stagione che si preannuncia rovente.- Il ragazzo piace a parecchi top club europei con il Bayern Monaco che si è iscritto alla corsa per provare a porrtarselo a casa. Kean, si legge, lascerà la Fiorentina se e solo se una grande del calcio europeo (oltre al lauto stipendio) gli offrirà un posto da protagonista indiscusso, e non solo da comprimario, questa è la sensazione. Tutto, comunque, rimandato a fine anno, quando anche la Fiorentina formulerà un'offerta pe ril rinnovo contrattuale sebbene sia difficile provare ad eliminare la clausola rescissoria. I rapporti col suo entourage, in ogni caso, sono e restano ottimi.