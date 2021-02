Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dopo l'uscita ufficiale dei dati dell'ultimo trimestre per quanto riguarda gli introiti di Mediacom, società di proprietà del patron viola.

"Sono orgoglioso di annunciare i risultati per l’anno 2020, un anno record, che ci ha regalato dei risultati davvero eccezionali, di fronte alle grandi sfide economiche e operative causate dalla pandemia del coronavirus. L’ultimo trimestre del 2020 ha rappresentato il 96º trimestre consecutivo in cui si sia verificata una crescita dei ricavi rispetto all’anno precedente".

Nonostante i danni del Covid, i ricavi del 2020 sono stati pari a $2.131 miliardi, con un aumento pari al 4,9% rispetto al 2019.