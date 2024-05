Fiorentina, Commisso: "Questa finale è per Barone"

Getty

, presidente della, è intervenuto a Sky Sport prima della finale di Conference League contro l'Olympiacos ad Atene: "Giocare io questa partita? No no, i miei tempi sono finiti (ride, ndr). Volevo salutare i tifosi al Franchi".- "Sono molto orgoglioso. Ci sono molti tifosi, mettiamocela tutta dal primo minuto. I ragazzi ce la faranno, speriamo".- "Ho parlato ieri a tutta la squadra. La cosa più bella? I miei giocatori non vanno mai criticati, e nemmeno Vincenzo (Italiano, ndr)".

- "Povero Joe. L'abbiamo perso tre mesi fa, questa è per Joe".- "Se vinciamo stasera poi vediamo (ride, ndr)".