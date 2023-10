è intervenuto ai microfoni di Radio 24 parlando così a proposito di diversi temi riguardanti la Fiorentina e non solo: "Vittoria di Napoli? Faccio le corna da ora in poi (ride, ndr). In 97 anni di vita la Fiorentina non ha mai avuto nulla di proprietà, e io ho pensato da subito di voler lasciare qualcosa come il Viola Park. E oggi vogliamo fare meglio dello scorso anno. Il Viola Park permette di far convivere tutte le squadre nello stesso luogo. C'è solo un problema, quello dei cinghiali che andrebbero ammazzati."Quelli me li tengo per me. Se vinciamo con l'Empoli, intanto, raggiungeremmo la miglior partenza viola nell'era dei tre punti. Italiano sta facendo un gran lavoro e stiamo lavorando tutti insieme per fare meglio. Al Viola Park c'è un'atmosfera magica, è indescrivibile. Cedere la Fiorentina? Non ci ho mai pensato neanche per un momento. La barca si lascia quando si muore, io sto bene e sono in buonissima salute. Abbiamo messo, e non sono soldi che arrivano dai fondi come accade per altre squadre di Serie A.Sono contento di questo. Scelta dell'Italia? Io ho investito nei Cosmos per salvarli, qui invece sono venuto per ridare qualcosa al mio paese. Con le due finali dello scorso anno abbiamo incrementato i nostri ricavi del 48%, ma ancora non abbiamo i ricavi di Juve, Milan ed Inter. Per questo sono in difficoltà. Io non posso andare avanti a comprare giocatori se i ricavi sono così bassi. Lo stadio avrebbe aiutato, non me lo hanno fatto fare. Ora speriamo nel ComuneParole di Abodi? Sono con lui. Speriamo che la sua idea venga implementata in Italia. Io voglio il bene del calcio italiano. Queste stupidaggini come soprintendenze e vincoli andrebbero abolite. Ma come può uno stadio essere un monumento?! Negli ultimi 10 anni in Italia si sono fatti solamente 2 stadi ex novo. Adesso guardate anche la situazione di San Siro!I giocatori sanno che non si deve scommettere sul calcio, specialmente sulla propria squadra. Sulla Fiorentina non posso dirvi nulla, non lo so neppure io. Spero solo che non succeda nulla ai miei ragazzi. Mi spiace per quel che sta accadendo, parliamo di ragazzi senza una formazione che vengono riempiti di soldi. Io a 20 anni non ero così.Un gioiello prendere Bonaventura a zero. Parliamo di un ragazzo di grande serietà. Gonzalez è un ragazzo invece di grande personalità, siamo stati fortunatissimi a portarlo a Firenze. Abbiamo prolungato il suo contratto e spero rimarrà con noi per tanto tempo. Italiano? Abbiamo avuto alti e bassi coi vari allenatori. Con lui ci abbiamo azzeccato, grazie anche alle raccomandazioni di Pradè. È uno che sgrida tanto i ragazzi, ma ha tutto il mio rispetto.