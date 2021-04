Vlahovic e la Fiorentina, prove di intesa. È quanto scrive oggi l'edizione di Repubblica, facendo il punto sul rinnovo dell'attaccante serbo della Fiorentina. La società non vuole perderlo ma per tenerlo serve una squadra forte e un ingaggio top. I viola possono garantire a Dusan una maglia da titolare, cercando di costruire una squadra competitiva in grado di mettersi alle spalle queste due stagioni e alzare l’asticella delle ambizioni. Poi c’è da tenere conto dell’aspetto economico, altrettanto fondamentale. Oggi Vlahovic guadagna poco meno di un milione di euro e di sicuro la Fiorentina sa che deve alzare e di tanto il suo ingaggio, arrivando a 2,5 milioni di euro e aggiungendo anche qualche bonus. La volontà dell'attaccante non è quella di andare allo scontro, ma la società viola si deve muovere.