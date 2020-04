Nessun commento. Rocco Commisso ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in risposta alle parole di Yongong Li, che lo aveva accusato di aver presentato un'offerta molto bassa, 'un insulto', per l'acquisto del Milan. Commisso, fa però sapere, che non ha mai avuto il piacere di parlare con l'ex numero uno rossonero. Chi lo conosce bene sa che in genere non perde tempo con certe persone, nonostante sia noto a tutti come il presidente della Fiorentina fosse stato davvero vicino a prelevare il Milan.



Quello su cui il presidente viola poi si sofferma è il fatto che, mister Li aveva offerte così importanti che due settimane dopo aver rifiutato l’offerta di Rocco ha perso in un solo colpo tutto il Milan. Chiamare i consulenti di Rocco arroganti e ignoranti è un grave insulto, per chi lavora con Rocco parlano i fatti: già allora collaboravano con lui una delle principali banche d’affari mondiali (Goldman Sachs) e uno studio legale tra i più eccellenti e riconosciuti a livello nazionale e internazionale (Studio Chiomenti).