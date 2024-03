In casa Fiorentina, ma intanto la squadra è tornata a lavorare per proseguire nella preparazione della gara col. Intanto, il presidenteha salutato i suoi ragazzi al Viola Park prima di fare rientro - il prossimo lunedì - negli States per dare l'ultimo saluto a Barone a Brooklyn. Con il numero uno viola partiranno anche. "Ciao ragazzi - si sente nel discorso alla squadra - io devo partire. Partiamo con Alessandro (Ferrari, ndr) e Daniele Pradè. Andiamo a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più. Sono stato contento di venire a guardarvi". I saluti si concludono con una battuta insieme a Duncan e un abbraccio con il tecnico Vincenzo Italiano.