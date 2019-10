Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Rai della sconfitta contro la Lazio e degli errori arbitrali:



"In America abbiamo la moviola da tempo e non le polemiche, non capivo perché in Italia ce ne fossero. Ieri sera invece ho visto dal vivo il perché si polemizza così tanto qui. E’ un po’ scandaloso quello che ci è successo, ci penalizzerà per molto tempo. Ribery? E’ stato nervoso e ha sbagliato, anche se aveva ragione lui. Nella mia azienda chi sbaglia lo caccio fuori. Ma è un circolo vizioso che è nato dal fallo che non sono andati a vedere al Var. Non capisco perché non l’abbiano fatto, era già successo con il Napoli. Squalifica Ribery? Vedremo come muoverci. Caceres e Lirola si sono fatti male mentre Ranieri l’ha presa con la mano e il rigore per la Lazio è stato giusto. E’ una regola internazionale, l’espulsione era giusta. Non capisco però perchè a livello internazionale non dicano agli arbitri di andare al Var."