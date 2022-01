Nel corso della lunga intervista concessa negli Stati Uniti al Financial Times oltre alla Juve e ad Andrea Agnelli, il patron della Fiorentina, Beppe Commisso ha criticato anche le proprietà di Inter e Milan.



GELOSIE - "Ci sono gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo di Suning. Usano i soldi degli altri".