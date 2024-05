Getty

Fiorentina, Commisso: "Siamo tutti nervosi, ma vogliamo vincere il trofeo per Barone"

10 minuti fa



Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso fa spesso spola fra gli Stati Uniti e l'Italia per riuscire a tenere le redini della Mediacom da una parte e della squadra viola dall'altra. Nell'ultimo periodo, dopo la dipartita del compianto dg Joe Barone, il patron gigliato era rientrato negli States ma non ha assolutamente voluto perdersi la possibilità di assistere ad una finale europea in cui protagonista c'è la sua squadra. E direttamente da Atene Commisso è stato intercettato dai colleghi di Sky Sport con cui ha scambiato un paio di battute.



ATTESA - "Siamo tutti nervosi, lo scorso anno sappiamo come è finita e quest'anno vogliamo fare meglio. Vogliamo portare qualcosa a Firenze, perché se lo merita. Se ho visto la squadra? Erano tutti carichi, domani bisognerà soffrire... Ma è bello quando si soffre e si vince. Anno difficile? Sarebbe bello vincere per Joe, vediamo se ce la facciamo. I ragazzi ce la metteranno tutta."