Il Milan potrebbe non essere l'unica squadra italiana a progettare un futuro con l'attuale direttore sportivo del Benfica Manuel Rui Costa. Col club rossonero che ha inserito in cima alla lista delle preferenze il laziale Tare, ad approfittarne potrebbe essere la nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, dietro quel "Uno o due giorni e vi darò una bellissima notizia" pronunciato dal nuovo patron viola si nasconderebbe proprio la volontà di regalare alla piazza il ritorno in veste dirigenziale dell'indimenticato fantasista portoghese.



E con Rui Costa come successore di Pantaleo Corvino, non andrebbe scartato anche un possibile coinvolgimento di Gabriel Omar Batistuta, altro idolo della tifoseria, che potrebbe avere un ruolo come uomo immagine.