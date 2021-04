Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola dopo il suo ritorno in Italia:



"Sono qui a mangiare con la squadra, per stare vicino ai ragazzi. Per questo sono tornato. Stasera mi aspetto che i ragazzi giochino bene, ce la mettano tutta. Bisogna sempre cercare di vincere, in queste ultime partite è importantissimo"