Rocco Commisso torna a parlare del nuovo stadio della Fiorentina. Il presidente del club viola ha dichiarato: "Lasciamo stare ciò che ho detto ieri. Ora si va avanti, vediamo se si possono fare cose veloci e in modo più ragionevole. Che la politica e la burocrazia ci aiutino. Ci sono troppi poteri, alcune volte non ci si parla e ognuno ha le sue esigenze. Io sto imparando... Sul centro sportivo stiamo andando veloci. Abbiamo trattato innanzitutto l'acquisto di terreni privati, 25 ettari, a prezzi giusti. Dopo abbiamo avuto un'ottima accoglienza da parte del sindaco di Bagno a Ripoli. I nostri architetti e quelli di questo comune stanno lavorando in modo veloce per far sì che a metà settembre, forse prima, possano iniziare i lavori. Speriamo di essere un punto di riferimento per gli altri con questo centro sportivo, è un grandissimo investimento da almeno 70 milioni di euro e il tutto si farà entro due anni".