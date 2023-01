Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso vacilla sul mercato in uscita. L'Atletico Madrid vuole Amrabat e il Leicester tratta Nico Gonzalez. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista marocchino e l'attaccante argentino valgono 35 milioni di euro a testa per un totale di 70 milioni.



Dopo le cessioni di Maleh al Lecce e Zurkowski allo Spezia, sono in partenza anche il portiere Gollini (possibile scambio con Sirigu del Napoli), il terzino Venuti e il centrocampista Benassi, nel mirino del Parma in Serie B.