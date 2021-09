La punta non firma un rinnovo faraonico, esi è espresso così a margine della cerimonia per il Premio Nereo Rocco 2019-2020: "È da mesi che lavoriamo a questo affare, non mi sento di sbilanciarmi. Sono uscite cose che non esistono. Dusan mi dice di parlare col procuratore, il procuratore di parlare con Dusan. Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio, allora il procuratore venga qui e tratti per il suo giocatore, che vogliamo rendere il più pagato della storia della Fiorentina. Io l'ho detto al ragazzo, si sta prendendo un grande rischio: 40 milioni lordi per un contratto di 5 anni, ma scherziamo? Io prendevo 10mila dollari all'anno, duecento volte meno...Io ho chiesto di lasciar stare il ragazzo prima della pausa Nazionali, ma dopo non è ancora successo nulla.