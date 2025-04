Fiorentina, Commisso: "Voglio tenere Kean ma valuterò le offerte. Esonero di Palladino? Solo voci"

Getty

Il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto in un'intervista ai colleghi di Sky Sport a pochi giorni dal suo ritorno in Italia. Queste le sue parole: "È stato un viaggio che ci voleva, perché era da ottobre che non venivo a Firenze, si tratta del periodo più lungo lontano da Firenze. Prima di tornare comunque avevo parlato con la squadra quando le cose non andavano bene e tutte le volte che gli parlavo tornavamo a vincere. Qui è una religione ed è bello, ma è anche una famiglia al Viola Park".

- "Far meglio dell'anno passato, come ho sempre detto. E siamo lì. Abbiamo una squadra un po' più forte di ogni squadra avuta qui, vediamo".

- "così possiamo cominciare il prossimo anno con una squadra ancora più forte".- ". Ok, non siamo la prima, la seconda o la terza squadra in Italia ma quello che abbiamo lo difendiamo. Alcuni pensano di essere i re del calcio italiano e prendere chi vogliono, ma non succederà qui".- "No,Ma io so più di loro a chi tengo e chi mando a casa e Palladino non lo mando a casa: sarà difeso da me e spero che possa dimostrare a tutti il suo valore".

"Il padrone è il Comune, lavoreremo insieme a loro per aiutarli e fare in modo che si finisca il prima possibile per il bene della Fiorentina. Si poteva avere un bello stadio modernizzato allo stesso posto senza buttare tutto giù, è un peccato non me l'abbiano fatto fare. In America queste cose non succedono, in Europa sì".- "(ride, ndr) Speriamo, ma non lo posso dire. Sarebbe il più grande sogno, io credo che si possa fare però non siamo ancora a quel punto".