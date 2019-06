Fast but not furious, è la strategia della nuova proprietà. Veloci ma niente scelte avventate. E niente investimenti che non siano in grado di rilanciare la società. Commisso e Barone - scrive La Repubblica - nei colloqui avuti nell’ultima settimana ( da Nardella a Eugenio Giani, dai sindaci di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e Bagno a Ripoli Francesco Casini a imprenditori come i Frescobaldi) si sono mostrati determinati. Decisi a cambiare. Hanno fatto capire di voler avere una sede unica della società, come sono abituati a New York con la loro Mediacom: basta con lo spezzatino di uffici sparsi.