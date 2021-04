Prima mettere al sicuro la salvezza, il resto a seguire. Così La Nazione sull’imminente ritorno di Rocco Commisso a Firenze, non agevolato dalle restrizioni legate alla pandemia in atto. Intanto, da New York continuano ad arrivare telefonate agli uomini più vicini, sollecitati frequentemente e richiamati alla concentrazione per la prossima partita contro l’Atalanta. C’è tempo per pensare al futuro, si legge, e le idee sono chiare: rinnovi dei contratti, nuovo allenatore e una dirigenza da ritoccare, sfruttando meglio le peculiarità di tutti. Le parole di Vlahovic di ieri fanno ben sperare, mentre rimangono da capire le intenzioni di Ribery e l’identità del nuovo tecnico, per il quale l’affondo è solo rimandato.