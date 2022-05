Dopo la lunga videoconferenza di ieri quest’oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, durante l’inaugurazione della sede della Lega Serie A a New York, è tornato a parlare dell’importanza delle infrastrutture per un club professionistico. Queste un estratto del suo intervento:



“A Firenze verrà ristrutturato lo stadio, ma verrà anche costruito un centro sportivo. Rispetto allo stadio, per il Viola Park mi hanno permesso di fare il mio lavoro e spero che tutti coloro che verranno a Firenze lo visiteranno. Abbiamo speso più di cento milioni di euro, più di quanto sia stato speso per la maggior parte degli stadi in Italia”.



Ha parlato anche del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: “Nel Viola Park ci saranno 12 campi e 2 mini stadio, e per la prima volta nella storia della Fiorentina tutte le squadre sia maschile sia femminile potranno allenarsi insieme. Sarà il centro sportivo più grande in Italia e uno dei più grandi in tutta Europa”.