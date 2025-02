Fiorentina-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina e Como si affrontano nel lunch match di domenica 16 febbraio 2025 allo stadio Franchi. La sfida è valida per la 25esima giornata di Serie A e il fischio d'inizio è fissato per le 12:30. I viola vogliono rialzarsi dopo la sconfitta con polemiche contro l'Inter e riprendere il cammino verso l'Europa che conta. Di fronte si troveranno i lariani che vivono un brutto momento di forma con tre sconfitte consecutive, sebbene con la Juventus abbiano ben figurato.



Partita: Fiorentina-ComoData: domenica 16 febbraio 2025Orario: 12:30Canale TV: DAZN,Streaming: DAZNFIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Zaniolo. All. Palladino.COMO (4-2-3-1): Butez; Smallcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza; Cutrone. All. FabregasLa Fiorentina ha quasi tutti a disposizione ma deve fare a meno di Kean squalificato, favorito Zaniolo nel ruolo di falso nueve per sostiuirlo. Anche Adli e Cataldi non sono al meglio: Fagioli può esordire dal 1'. Fabregas rinuncia a Fadera squalificato oltre ai tanti lungodegenti come Sergi Roberto e Moreno. Da Cunha in vantaggio su Caqueret per un posto in mediana.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Alberto Santi con commento tecnico di Dario Marcolin