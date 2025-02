GETTY

attento sulla botta centrale di Diao, i gol sono imparabili: molto impreciso in uscita. Perde una quantità inaccettabile di palloni. E manca anche in fase di spinta: unico a tenere la linea in trincea. SI rende protagonista con un paio di chiusure di buon livello. Highlander: non annusa il pericolo e Nico Paz fa 0 a 2. Errore che pesa in una gara in cui in realtà non sfigura: ha una buona occasione in avvio. Unica azione che lo fa entrare negli highlights. Maluccio. Dal 69' Parisi 6: voto di stima perché non combina disastri. Oggi non è banale

Diao lo ridicolizza in occasione del gol del vantaggio. Unico momento in cui lo inquadrano le telecamere. Dal 70': galleggia senza grosse pretese fra le lineeanche lui non irreprensibile sulla rete ospite. Per il resto si limita all'ordinaria amministrazione. Che non basta. Dal 55': chiamato a dare la scossa dopo l'ennesima panchina. Il suo ingresso è a tratti controproducente. Esce anche infortunato. Dal: impalpabile sulla fascia, poi Palladino lo risposta al centro. Le cose non migliorano per nullariproposto trequartista dopo i buoni 20' di San Siro. Parte anche bene, ma si perde nelle grinfie dei centrocampisti lariani. Leggerissimo su Nico Paz che poi beffa De Gea

: randella un po' tutti quelli che passano dalle sue parti. Ma non aggiunge letteralmente nulla alla manovra offensivanon è Kean e, purtroppo per la Fiorentina, lo si vede. Spreca subito una buona occasione ma, sopratutto, non tiene un pallone. Dal 55'entra giusto per perdere il pallone da cui nasce il raddoppio ospite-. Non aggiunge nulla: deve gestire un problema enorme come l'assenza di Kean. Opta per Zaniolo falso nueve ma le cose non funzionano per nulla. La Fiorentina parte bene nei primi 10', poi si spegne imperdonabilmente restando in balia di un Como propositivo. I cambi forse peggiorano anche le cose. Il risultato è una sconfitta strameritata in casa

sicuro quando la viola calcia (mai pericolosamente) in portaBeltran è un peperino difficile da gestire nei primi minuti. Poi gli prende decisamente le misure. Tiene i nervi saldi quando la viola attaccarende la vita un inferno a Zaniolo. Prezioso anche in impostazione. Gran garagenerale della contraerea lariana. Sempre puntuale, zero sbavature. Dal 69': aiuta a chiudere il fortinopresidia la fascia lasciando pochissimo spazio a Folorunsho e coprendo in diagonale quando necessarioparte piano, ma cresce a dismisura coi minuti che avanzano. Orchestra con qualità la manovra ospite risultando prezioso anche nel fare filtropartecipa alla festa

: lo si vede a sprazzi, ma quando tocca il pallone crea sempre pericoli. Suo il lancio che Diao trasforma in un capolavoro. Dalil peggiore di un attacco che questo pomeriggio ha insegnato calcio. E nonostante questo sforna una prestazione di assoluta qualità e ordine tatticoqualità sopraffina al servizio dei compagni. Diao segna un gol straordinario, lui, se possibile, ne fa uno ancora più bello.gioca arretrato facendo da spola col tridente avanzato. È lui ad accendere Nico Paz sul raddoppio.mette letteralmente in croce tutta la retroguardia viola coi suoi inserimenti. Il gol gol che mette a segno, il quarto in una manciata di partite, è da fenomeno assoluto. Acquisto clamoroso. Dal 90'i primi minuti fanno presagire una gara in salita. In realtà il Como non si fa troppi timori reverenziali e in uno stadio in cui una manciata di giorni fa era caduta l'Inter sforna una prestazione magistrale che allontana (forse definitivamente?) la zona pericolosa della classifica.