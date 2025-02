Fiorentina-Como pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Fiorentina vince + Gol Sì

4.00 4.25 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di bet365 sottoposta a variazioni di quota e a Termini e Condizioni.

Pronostico Fiorentina-Como: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio la Fiorentina vincerà il match. Gli uomini di Palladino in questa stagione hanno più volte dimostrato di poter battere chiunque al Franchi e una squadra offensiva come il Como, potrà soffrire la concretezza e la qualità dei viola. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La Fiorentina, domenica 16 febbraio alle ore 12:30, affronterà il Como nel 25° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Fiorentina-Como di diversi operatori:Entrambe le compagini arrivano a questa sfida dopo aver 'incassato' una sconfitta: la Fiorentina ha perso 2-1 allo Stadio San Siro contro l'Inter, il Como invece ha perso di fronte ai propri tifosi 1-2 contro la Juventus.. Spinti dal calore dei propri tifosi, i 'Viola' hanno buone chances di conquistare '3 punti' fondamentali nella corsa a un piazzamento europeo. Di fronte però troveranno un Como alla ricerca di punti salvezza e che ha messo in difficoltà la Juventus nell'ultimo turno.Prima di visionare il possibile risultato esatto della partita, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Como? Il parere dei bookies

La Fiorentina parte con i favori del pronostico ma i bookies nelle quote risultato esatto puntano sul pareggio con gol. In particolare, uno dei punteggi più probabili sembra essere proprio quello di 1-1 con Betsson che offre la miglior quota (8.75) nel confronto con Goldbet e Lottomatica (6.25).

● ● ●

Fiorentina Como: i precedenti

Fiorentina-Como: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Il Como tornerà a sfidare la Fiorentina in trasferta in Serie A dopo un lungo intervallo, l'ultimo incontro risale al 7 maggio 1989, quando i lariani furono sconfitti 3-1. Nella storia delle sfide fuori casa contro i viola, il Como ha ottenuto solo tre vittorie su 12 partite, con due pareggi e ben sette sconfitte. L'ultima vittoria in trasferta contro la Fiorentina risale al 1987.Le possibili scelte di Palladino e Fabregas in vista del match valido per il 25° turno di Serie A:: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Gudmundsson, Folorunsho; Beltran.: Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, N.Paz, Strefezza; Cutrone.Fiorentina-Como, in programma domenica 16 febbraio alle 12:30, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire la partita su diversi dispositivi, tra cui smart TV, computer, tablet e smartphone. Inoltre, la piattaforma è accessibile anche tramite console di gioco come PlayStation e Xbox, offrendo così numerose opzioni per non perdersi il match.