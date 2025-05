Fiorentina, Comuzzo ambito in Serie A. Dello di mercato fra Juve e Milan

Getty Images

Ha iniziato la stagione da semi sconosciuto ed è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi circa sei mesi dopo. Stiamo parlando diche, dopo un lungo corteggiamento del Napoli a gennaio, è comunque rimasto alla Fiorentina. Tuttavia, la situazione del centrale friulano potrebbe scaldarsi nel corso della sessione estiva.A renderlo noto è La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che spiega come il centrale sia finito nel mirino del Milan. Il Diavolo dovrà però fare i conti con la Juventus, che da un po' di tempo ha messo gli occhi sul giocatore.

Comuzzo ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029 ma non è da escludere a priori una sua partenza. La Fiorentina è ben disposta ad ascoltare le offerte che arriveranno per il suo gioiello, purché siano in linea con le valutazioni del club. Che sono di circa 40 milioni di euro.