Fiorentina, Comuzzo ammonito: era diffidato, salta l'Inter. Sì, ma il recupero o il ritorno?

Federico Targetti

16 minuti fa



Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, è subentrato nella ripresa contro il Genoa nella 23esima giornata di campionato, ed è stato ammonito al 75'. Per lui, che era diffidato, scatta la squalifica: la prossima giornata è Inter-Fiorentina a San Siro, ma in settimana è stato calendarizzato il recupero di Fiorentina-Inter, rinviata il 1 dicembre 2024 per via del malore occorso a Bove.



Di solito gli squalificati saltano la partita successiva in calendario, ma in questo caso si tratta della prosecuzione di un match che era stato già cominciato da titolare da Comuzzo. Potranno giocare i giocatori tesserati in quel momento che per quella giornata non erano squalificati. Questo inibisce la sanzione in arrivo, che dunque slitta alla gara successiva: il difensore salterà quindi la gara di ritorno e non il recupero di quella di andata. Occhio al mercato: se andasse al Napoli da qui alla mezzanotte di domani, salterebbe allora Napoli-Udinese.