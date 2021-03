Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport c’è ampio spazio per quanto riguarda la situazione Callejon in casa Viola. Lo spagnolo, scrive il quotidiano, ha collezionato appena 43 minuti in campo nelle ultime dieci partite. Cesare Prandelli lo ha sempre impiegato col contagocce, ma con l’arrivo di Beppe Iachini le cose potrebbero cambiare. Il tecnico ascolano ha infatti difficilmente rinunciato all’ex Napoli prima del suo esonero. L’arrivo di Prandelli lo ha poi relegato ai margini della squadra con la sua ultima presenza da titolare che risale alla disfatta di Napoli.