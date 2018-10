L’idea che il ‘Franchi’ fosse qualcosa di difficilmente espugnabile - scrive La Repubblica - si era lentamente sciolta nel tempo, diventando quasi una leggenda da raccontare ai nipoti, un po’ come il tutto esaurito che scandiva le sfide con le grandi dell’era pre televisiva. Ora invece la Fiorentina sembra aver ritrovato le chiavi di casa e domenica una delle sfide sarà proprio quella di infilare la quinta vittoria filata davanti al pubblico amico. Una sorta di vendetta tardiva nei confronti di giorni meno divertenti, quando Paulo Sousa, l’uomo che la riportò la Fiorentina in testa alla classifica dopo 16 anni (4 vittorie consecutive al Franchi, ma il record è di Prandelli con 6), dopo aver sorpreso il mondo in un autunno da sballo si incagliò in una strano blocco che impediva di far felici i tifosi a due passi dal bar Marisa. D’altra parte il karma era quello della Fiorentina di Montella, quella che fuori casa metteva davvero paura agli avversari. Con Pioli le cose sono cambiate di nuovo. Si parte dal basic: in casa bisogna vincere, il resto si vedrà.