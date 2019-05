Domenica al Castellani si affronteranno Empoli e Fiorentina. Una partita significativa per i giovani portieri che si affronteranno: da un lato il quasi 21enne Bartlomiej Dragowski, dall'altro il 20enne Alban Lafont. Dragowski è passato a gennaio all'Empoli, in prestito proprio dalla Fiorentina, dove nella prima parte di stagione era la riserva del titolare Lafont. Secondo il Corriere Fiorentino, il match sarà quindi l'occasione per il club viola di valutare coi propri occhi chi di loro potrà essere il portiere su cui puntare.