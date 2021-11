La qualificazione della Serbia ai Mondiali 2022 in Qatar apre una "via di fuga" abbastanza interessante per la Fiorentina in merito al caso Vlahovic: il Corriere Fiorentino scrive che, nel caso in cui il giocatore rifiutasse tutte le destinazioni proposte per andare a scadenza, la società potrebbe far leva sulla minaccia di non farlo giocare, con il rischio di non partecipare alla rassegna iridata che si terrà fra poco più di un anno.