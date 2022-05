In attesa del rush finale per l'Europa, laha già iniziato a muoversi anche sul mercato. La priorità è quella di risolvere il rebus legato alla porta: in questa stagione si sono alternati Dragowski e Terracciano, tutti e due in scadenza di contratto a giugno 2023 e con il primo che potrebbe lasciare il club viola.- Per questo, i dirigenti si stanno guardando intorno per cercare l'eventuale sostituto del polacco.(QUI la nostra intervista), protagonista della salvezza dell'Empoli ma di proprietà del Cagliari. Gli azzurri hanno un diritto di riscatto fissato a 10 milioni che stanno valutando se esercitare,per capire le cifre e la fattibilità dell'operazione. Alla sua prima vera stagione in Serie A - 4 presenze col Cagliari l'anno scorso - Vicario ha parato cinque rigori (ad Arnautovic, Ilicic, Immobile, Simeone e Perotti) totalizzando sei clean sheet.- L'Empoli quindi sta riflettendo se far scadere il prestito e rispedirlo al Cagliari oppure riscattarlo per poi provare a fare una plusvalenza. Intanto è già a caccia del sostituto:. Idee, riflessioni e primi contatti per un giro di portieri che potrebbe portare Vicario a Firenze e Falcone a Empoli. Il mercato è alle porte, i club si iniziano a muovere.