La Gazzetta dello Sport sottolinea come la settimana dall'11 al 18 agosto dovrebbe coincidere con i veri colpi di mercato. In particolare, i viola non mollano la presa per Sandro Tonali: Joe Barone da giorni è in contatto con il presidente del Brescia, Massimo Cellino, per convincerlo a liberare il suo gioiello a una cifra umana. La Fiorentina - si legge sulla rosea - è pronta ad aspettare pur di avere quello che, per tutti, è il nuovo Verratti.